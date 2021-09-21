С Разумковым может конструктивно работать любая фракция, – Рахманин

Каждый из прошлых спикеров Верховной Рады отвечал или не отвечал на определенном этапе состава депутатов. При всех плюсах и минусах спикера Дмитрия Разумкова, он является едва ли не одним из лучших на своем посту.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сказал депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин. Он отметил, что несмотря на принадлежность Разумкова к конкретной политсиле, тот пытается защищать интересы парламента в базовых вопросах.

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"Это человек, который пытается соблюдать регламент настолько, насколько это возможно на его должности учитывая все обстоятельства. И это человек, с которым любой фракции Верховной Рады не то чтобы комфортно, но достаточно конструктивно работать", – рассказал Рахманин.

Как работает Разумков

По словам депутата, Разумков выступает определенным балансом, который позволяет Верховной Раде выходить из сложных конфликтных историй. Он рассказал, что когда был главой фракции, то часто был на различных совещаниях председателя парламента.

Помню большое количество конфликтных сложных ситуаций, когда позиции представителей разных фракций были непримиримыми. Находить компромиссы – это очень сложная вещь. Разумкову это по большей части удавалось,

– отметил Рахманин.

Нардеп подчеркнул, что парламент при всех противоречиях, которые есть и будут, был все равно работоспособным и действенным. Однако никто не знает, как будут работать при новом спикере.

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