Хуже, чем в СССР: профессор по безопасности из США объяснил, до чего докатилась Россия при Путине

Россия непременно развалится. Впрочем, для этого должен произойти внутренний толчок, который возможен не ранее, чем через 20 – 30 лет.

Профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов высказал 24 Каналу мнение, что даже скорая гибель Путина может ухудшить ситуацию. Все из-за тех людей, которые его окружают.

Развалится ли Россия?

Ельцов рассказал, если Путин умрет, например, завтра от сердечного приступа, то сначала станет хуже, перед тем, как станет лучше. Вокруг него есть ястребы, которые считают, что он делает недостаточно. Россия продержится в этом режиме не более, чем 20 – 25 лет.

Несмотря на то, что СССР был мощным, идеологически контролируя половину Европы и половину мира, он все равно просуществовал всего 70 лет. У России будет другая политическая система. Когда-нибудь я посещу Россию, но когда это произойдет, очень трудно предсказать,

– отметил профессор по международной безопасности Национального университета обороны США.

Он продолжил, если Путин почувствует, что есть какое-то беспокойство, какое-то недовольство, то он жестоко подавит что-либо. Он такого типа человек. Страна уже стала хуже, чем поздний СССР. Тогда, чтобы сесть в тюрьму за политическое преступление, надо было сделать что-то серьезное, сегодня же достаточно шутки и поста в соцсетях.

Что заставит Россию развалиться?

По словам профессора по международной безопасности Национального университета обороны США, еще в 1986 – 1987 годах с началом перестройки было трудно догадаться, что через несколько лет СССР развалится. Поэтому, это может произойти быстро, но Россию не уничтожат извне.

"Система должна быть разрушена изнутри. Посмотрите на 500 лет российской истории. Были только 3 случая, когда Россия сталкивалась с большими проблемами, можно сказать дезинтеграцией. Это смутное время в начале 1600 годов с Борисом, потом была Февральская революция и наконец Горбачев и перестройка", – отметил Ельцов.

Он добавил, что все эти процессы начинались внутри. Конечно, этому можно способствовать так, как это делали США, Европа и российские диссиденты в советские времена. Эту работу надо делать, но это должно прийти изнутри. И это произойдет, потому что в какой-то момент людям надоест, преимущественно элитам, которым надоест изоляция.

