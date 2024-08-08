Лукашенко допускает вероятность развала России и выступил с призывом к странам СНГ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко явно начал сомневаться в успехе Владимира Путина и предположил, что Россия может "рухнуть". Поэтому призвал страны СНГ "держаться вместе".

Самопровозглашенный белорусский лидер высказал подобные опасения сегодня, 8 августа, во время заседания Совета министров внутренних дел государств СНГ. Об этом сообщает пропагандистское агентство страны, передает 24 Канал.

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Лукашенко начал рассуждать о том, что будет после развала России

Может сложиться такая ситуация, что любое из нас государство без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся отдельно. Но если рухнет Россия – мы все будем втянуты в эту воронку,

– заявил белорусский диктатор.

Он также рассуждал о том, что сейчас, в частности из-за войны России против Украины, многие среди руководителей и силовиков страны "ищет выгоду". Поэтому самопровозглашенный лидер Беларуси призвал "не делать этого".

"Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами. Нам надо держаться вместе", – добавил Лукашенко.

Интересно то, что подобные опасения у "верного друга" Владимира Путина возникли на фоне прорыва в Курской области, где россияне продолжают все больше терять собственные территории. В частности, СМИ регулярно пишут о пополнении вражеских потерь.