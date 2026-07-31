Об этом в интервью 24 Каналу отметила журналистка и психолог Лариса Волошина, добавив, что наблюдается следующая тенденция: те, кто поддерживает стремление Путина вести войну, хотят отхватить себе кусок в случае распада России.

Развал России начнется не с центра

Волошина описала это как своеобразное феодальное дробление. По ее мнению, многим представителям российской элиты выгодно ослабление центра, чтобы в будущем получить контроль над определенными территориями и их ресурсами. Она упомянула, в частности, об Абрамовиче и Кадырове, которые могут думать о "своем наделе" после возможного краха России.

Развал России начнется с периферии. Те элиты, которые были ориентированы на Путина, будут обретать самостоятельность. Они поддерживают в нем желание продолжать войну, потому что хотят краха страны. Все понимают, что развал России – это единственное, что может сдержать имперские амбиции россиян,

– заявила Волошина.

Полное интервью Ларисы Волошиной: смотрите в видео

Журналистка убеждена, что их не нужно убеждать в чем-то, необходимо отобрать колонии, которые они используют для войны. По ее словам, россияне еще долго будут "болеть" и сохранять имперские настроения, стремиться "восстановить историческую справедливость", о которой сейчас бредит Путин.

Но как они тогда пойдут воевать, ведь придется где-то набирать чеченцев, бурятов, а они уже будут в составе независимых государств. Украинцам важно не стать колонией России, чтобы потом не быть использованными для войны, ведь мы же понимаем, что в случае падения Украины и колонизации украинцев нам скажут штурмовать Варшаву,

– отметила Волошина.

Подводя итог, она подчеркнула, что это сегодня уже осознают и европейцы, поэтому тоже хотят распада России, ведь тогда она не будет угрожать Европе. Она убеждена, что это понимают и китайцы и также заинтересованы в крахе страны-агрессора.

Пекин, по ее словам, скорее будет договариваться с отдельными государствами на построссийском пространстве, чем с Кремлем как таковым. Она подчеркнула, что внутри России сейчас есть силы, которые тоже стремятся к тому, чтобы их страна развалилась.