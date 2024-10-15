Дагестан может стать тем регионом, с которого начнется распад Российской Федерации. Россия проявляет неспособность защитить даже собственную Курскую область, а на границу с Украиной отправляет танки еще с 1970-х годов.

Об этом сообщил президент Конгресса народов Дагестана в Украине, воевавший в составе ВСУ, Ахмад Ахмедов. Россия уже не является сильным государством, поскольку слишком много сил потеряла во время вторжения в Украину.

Смотрите также Два варианта, что может планировать Кадыров в отношении России

Развал России начнется с Кавказа

Ахмедов подчеркнул, что Россия уже не та, которой была во времена чеченских войн. Он также отметил, что считает главной целью своей жизни освобождение Дагестана от оккупации.

После первого взрыва, после первого налета на российские военные части на территорию Дагестана они в течение трех дней исчезнут из этого региона. Мы знаем, насколько русский человек труслив, насколько слаб этот оккупант, мы знаем их нутро не понаслышке,

– сказал виг.

Такой сценарий станет возможным, когда в Дагестане сформируются достаточные диверсионные группы, а силы сопротивления получат необходимое оружие и технику.

Кремль уже испытывает недостаток солдат, что привлекает африканцев из бедных стран и заставляет их воевать на своей стороне в войне. Ахмедов убежден, что Дагестан России удержать не удастся.

Он отметил, что Чечне не удалось изгнать русских из-за того, что в то время российская пропаганда создала образ чеченцев как террористов, которые жестоко убивают и совершают нападения на гражданских, в частности женщин в больницах. Кроме того, чеченцы остались без поддержки, поскольку международное сообщество воспринимало это как "внутреннее дело России".

Войска россиян "разгладили" территории Чечни так называемыми ковровыми бомбардировками, в результате чего было погибла 1/3 часть населения республики.

"Посмотрите, что сегодня в России, какие танки затягивает Россия на территории Украины – 1970-х годов. Они Курскую область не в состоянии защитить. Если бы Украина имела еще пару десятитысячных корпусов, поверьте мне, не только Курская область, там можно было достаточно большую территорию Российской Федерации отрезать, спокойно украинцы могли дойти до Краснодара, Сочи", – сказал Ахмедов.