За 3 дня до вторжения Путин заложил фундамент развала России, – экс-сотрудник КГБ
В последнее время все чаще прогнозируют развал России на отдельные республики. Страна-агрессор после поражения в войне с Украиной не сможет оставаться в таком виде, как сейчас, но ее распад может повлечь за собой ряд опасностей.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник, бывший разведчик КГБ Сергей Жирнов. По его словам, российский диктатор собственноручно заложил фундамент развала России за 3 дня до вторжения в Украину, когда признал псевдореспублики.
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Путин открыл "ящик Пандоры"
Жирнов отметил, что диктатор открыл "ящик Пандоры" 21 февраля 2022 года, когда признал псевдореспублики на территории Украины. Ведь Россия – федеративное государство, поэтому все ее части имеют возможности, чтобы их независимость признали ООН и другие международные сообщества.
У них есть национальный флаг, свой язык, территория, история, все атрибуты государственной власти, конституция. У некоторых раньше даже были президенты, теперь остался только в Татарстане,
– подчеркнул он.
Экс-сотрудник КГБ отметил, что большинство республик имеют много ресурсов для того, чтобы быть независимыми и не иметь из-за этого никаких проблем. Он привел пример республики Коми, которая снабжает всю Россию газом, и Якутии, имеющей огромные залежи алмазов, золота, платины.
"Путин сам запустил эту машину. Я уже говорил, что если Россия проиграет в войне, то не сможет просуществовать в нынешнем виде более 5-10 лет", – убежден Жирнов.
Жирнов о распаде России: смотрите видео
Распад может быть опасен
В то же время, как считает Сергей Жирнов, распад России на отдельные республики может привести к опасности. Существует проблема, кому именно отойдет ядерное оружие. Он напомнил, что похожая ситуация сложилась после распада Советского Союза.
"Мы увидели, что тогда 4 государства имели ядерное оружие: Беларусь, Казахстан, Украина и Россия. И 3 из них отдали свое ядерное оружие России. Украина теперь очень сильно сожалеет, что сделала это", – добавил экс-сотрудник КГБ.
Путин заявил об угрозе распада России: коротко
- Диктатор раскрыл информацию о мифическом плане Запада разделить бывший СССР и Россию на касты. В ярких фантазиях Путина Запад хочет осуществить раздел России, чтобы контролировать ее.
- Также военный преступник сетовал, что может исчезнуть такой этнос как русский народ в том виде, в каком есть сегодня.
- Он расширил риторику о том, что если Россия проиграет в войне против Украины, то тогда государство прекратит свое существование, в результате чего все россияне будут якобы порабощены.