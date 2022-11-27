Путин не сможет найти преемника, самый вероятный вариант – развал России, – оппозиционер Яковенко

В России углубляется раскол элит, и хотя многие хотели бы, чтобы его следствием стал преемник для Путина, – это совершенно нереальный вариант. Скорее всего, ситуация будет разворачиваться совсем по-другому.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, хоть это и нежелательный сценарий развития событий для тех же элит, но наиболее вероятно, к чему приведет конфликт в высших кругах России, это развал страны-агрессора как таковой.

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Что будет после развала

Яковенко считает, что большая смута, назревающая в России, похоже, становится наиболее реальным вариантом окончания всей этой истории. После этого Россия, по всей видимости, вообще перестанет интересоваться войной. Речь идет не о прекращении войны, а о потере интереса к Украине в принципе. Вместо этого россияне станут интересоваться внутренними проблемами.

Когда человек очень болен, у него внутри начинает серьезно что-то болеть, он перестает интересоваться внешним миром,

– привел пример Яковенко.

Игорь Яковенко допустил, к чему приведет раскол в российских элитах: смотрите видео

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