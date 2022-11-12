Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что, например, сегодня простой житель Екатеринбурга придет к своему депутату и спросит: "А почему отдали Херсон". И этот депутат должен ему ответить, но ему нечего сказать, потому что Путин не сказал, и никто не сказал.
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И вся эта огромная структура и трещит сейчас. "У России сейчас нет четкого понимания, что дальше – если ты построил вертикаль, то ее нужно постоянно поддерживать", – объясняет политтехнолог.
Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео
А когда ты построил вертикаль и убежал – как сейчас сбежал Путин с поля боя, то все это не работает. Поэтому я верю в то, что херсонское поражение приведет к тому, что вся система сломается.
– убежден Михаил Шейтельман.
Украина вернулась в Херсон
- 11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.
- А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
- Ранее в сети опубликовали видео с машины уезжавших из Херсона россиян. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.
- В Министерстве обороны Великобритании предположили, что к отступлению россияне начали готовиться раньше, чем 11 ноября, еще в конце октября.
- Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение.