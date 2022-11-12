Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що наприклад, сьогодні простий житель Єкатеринбургу прийде до свого депутата і запитає: "А чому віддали Херсон". І цей депутат мав би мати відповідь, але йому нема що сказати, бо Путін не сказав і ніхто не сказав.

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І вся ця величезна структура і тріщить зараз. "В Росії зараз немає чіткого розуміння, що далі – якщо ти побудував вертикаль, то її потрібно постійно підтримувати", – пояснює політтехнолог.

Повний стрім із Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

А коли ти побудував вертикаль і втік – як зараз втік Путін з поля бою, то все це не працює. Тому я вірю в те, що херсонська поразка призведе до того, що вся система зламається,

– переконаний Михайло Шейтельман.

Україна повернулась у Херсон