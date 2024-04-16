"Разве у людей разное достоинство": Зеленский обратился к украинцам

Обращение коснулось многих тем, в том числе ситуации на фронте, потерь и достижений Украины. Также президент созовет Совет Украина – НАТО, чтобы закрыть небо. Детали обращения расскажет 24 Канал.

О чем говорил президент

Дорогие украинцы, украинки!

Главное за этот день.

Первое – был доклад Сырского и Умерова. Наша фронтовая ситуация, наши защитные действия. Задача очевидная – максимально сдерживать российские штурмы и отражать каждый удар оккупанта.

Второе – был доклад руководителей специальных служб, в частности председателя СБУ. И об обеспечении безопасности от внутренних угроз, и, конечно, о действиях наших спецслужащих в защите Украины от оккупанта. Сейчас можно было увидеть, что украинские специальные службы действительно эффективны в уничтожении врага. Я хочу сегодня особо отметить результаты воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Они эффективно уничтожают российские ЗРК. Спасибо! А также отмечу работников 13-го управления военной контрразведки СБУ, которые делают все, чтобы уничтожить российскую способность терроризировать Украину. Уничтожают российские радиолокационные станции, которые, в частности, работали для российской авиации и бомбардировок управляемыми авиабомбами. Уничтожим абсолютно все, что бьет по Украине. И я благодарю каждого нашего воина, Службе безопасности Украины, всем специальным службам и подразделениям, которые делают все для защиты нашего государства и людей.

Третье. Провел подготовительное совещание: секретарь СНБО, СБУ, Минцифры, Офис. Сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности нашего государства, нашего общества из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы. Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы. Важно сегодня сказать и об авторе соответствующей петиции – петиции об ограничении онлайн-казино, с которой началась дискуссия сейчас. Это был украинский воин, младший сержант Павел Петриченко – воин 59-й отдельной мотопехотной бригады. Вчера он погиб в бою. Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят и девушек. Многих, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий в ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина – это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной. Мы должны всегда помнить каждого такого человека, всегда поддерживать каждого такого человека и все делать сейчас, чтобы наше государство выстояло против оккупанта и защитило свой народ и свою землю, свою независимость. Я уверен: так и будет.

И еще одно. Работаем каждый день без единого перерыва ради больших наших возможностей в мире – в наших отношениях с партнерами. Работаем ради того, чтобы получить больше реальной помощи. Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе, и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов. За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах – здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, – разные уровни угроз, разное воздушное пространство. Хотя одинаковые "шахеды" и баллистика... О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разве разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора. Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина – НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет. Активно работаем сейчас и чтобы сделать результативным первый Глобальный саммит мира в июне. Мы благодарим всех лидеров и государства, которые за эту неделю выразили свою готовность принять участие в саммите в Швейцарии. Я хочу отдельно поблагодарить сейчас за усилия Олафа, господина канцлера Германии, за лидерство и соответствующую международную коммуникацию – за сигналы, которые мы услышали из Пекина. Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины, стабильность в международных отношениях. Саммит в Швейцарии дает реальный шанс всем нам, чтобы Устав ООН, его цели и принципы действительно заработали.

Я благодарю всех, кто помогает! Спасибо каждому и каждой, кто защищает наше государство, наших людей и обычную, одинаковую для всех народов справедливость! И пусть будет вечной и светлой память всех украинцев, которые отдали свою жизнь ради Украины!

Слава Украине!