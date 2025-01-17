Украинский разведчик сбил вражеский FPV-дрон, который уже готовился атаковать: "Азов" показал видео

Военные взвода разведки 2-го батальона 12-й бригады "Азов" во время выполнения боевой задачи попали под прицел российского FPV-дрона. Бойцу удалось со второго выстрела сбить вражеский БпЛА.

Соответствующее видео опубликовала 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, сообщает 24 Канал. Ни один из военных не пострадал.

Смотрите также Сапер "Азова" Паук объяснил, отличается ли украинское минирование от российского

Россияне увеличивают использование FPV

На Торецком направлении противник активно наращивает количественное и качественное применение ударных беспилотников. "Поэтому азовцы постоянно следят за обстановкой как на земле, так и в воздухе", – говорится в сообщении.

Разведчик с позывным "Фиш" оперативно заметил угрозу вражеского БпЛА. Он успел уничтожить FPV-дрон во время захода на удар.

Уничтожение российского ударного беспилотника: смотреть видео

К слову, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 16 января, на Торецком направлении россияне атаковали 14 раз. Они пытались продвинуться в районах Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.

По словам офицера 12-й бригады "Азов" Святослава с позывным "Храбрый", Торецк является одним из важнейших направлений для врага в Донецкой области. Потеря этого города может стать серьезной угрозой для Константиновки и Славянска, поскольку Торецк является стратегическим транспортным узлом.