В ходе спецоперации на Юге Украины погиб Герой Украины и разведчик Руслан Попов
Источник:ГУР МО
С начала российско-украинской войны в 2014 году разведчик Попов встал на защиту страны. В 2022 году он спасал раненых в Мариуполе.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны. Руслан Попов был офицером ГУР.
К теме В боях за Украину погиб поэт Глеб Бабич
"В разговоре со своими собратьями он говорил: "Мы собрались по одному принципу: "Родина. Защищать. Надо". Таким он и был — верным собратом, отважным до последнего вздоха", – написали в разведке.
Погиб Герой Украины Попов: смотрите видео
Что известно о Попове
Офицер окончил военное училище в Киеве и стал разведчиком спецназначения. У Попова была пенсия за выслугу лет, однако не мог стоять в стороне в 2014 году, когда россия ворвалась на Донетчину и Луганщину.
В феврале 24 февраля Попов находился в Мариуполе. Он вышел из оцепления в марте, но возвращался в город с эвакуационными рейсами, чтобы вывозить раненых из "Азовстали".
У защитника было много военных наград. В частности, говорится о следующих наградах:
- "За мужество при выполнении спецзадач";
- "За воинскую доблесть";
- "За преданность военной разведке";
- "Защитнику Отечества";
- "За участие в антитеррористической операции";
- медаль ООН.
Уже посмертно Попов получил еще две награды: звание Героя Украины и орден "Золотая звезда".
Военная разведка Украины выражает свои соболезнования семье Героя Украины, отдавшего свою жизнь, защищая Украину от оккупанта,
– написали в разведке.
Еще одна потеря
Блогер и путешественник из Коломыи Анатолий Мельничук 25 июля погиб на войне. Он был добровольцем и боролся с оккупантами в Херсонской области.
Тело Анатолия привезли на малую родину 29 июля. У него остались жена и трое детей.
Обратите внимание – на Донбассе погиб Андрей Жованик: смотрите видео