В ходе спецоперации на Юге Украины погиб Герой Украины и разведчик Руслан Попов

С начала российско-украинской войны в 2014 году разведчик Попов встал на защиту страны. В 2022 году он спасал раненых в Мариуполе.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны. Руслан Попов был офицером ГУР.

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"В разговоре со своими собратьями он говорил: "Мы собрались по одному принципу: "Родина. Защищать. Надо". Таким он и был — верным собратом, отважным до последнего вздоха", – написали в разведке.

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Что известно о Попове

Офицер окончил военное училище в Киеве и стал разведчиком спецназначения. У Попова была пенсия за выслугу лет, однако не мог стоять в стороне в 2014 году, когда россия ворвалась на Донетчину и Луганщину.

В феврале 24 февраля Попов находился в Мариуполе. Он вышел из оцепления в марте, но возвращался в город с эвакуационными рейсами, чтобы вывозить раненых из "Азовстали".

У защитника было много военных наград. В частности, говорится о следующих наградах:

"За мужество при выполнении спецзадач";

"За воинскую доблесть";

"За преданность военной разведке";

"Защитнику Отечества";

"За участие в антитеррористической операции";

медаль ООН.

Уже посмертно Попов получил еще две награды: звание Героя Украины и орден "Золотая звезда".

Военная разведка Украины выражает свои соболезнования семье Героя Украины, отдавшего свою жизнь, защищая Украину от оккупанта,

– написали в разведке.

Еще одна потеря

Блогер и путешественник из Коломыи Анатолий Мельничук 25 июля погиб на войне. Он был добровольцем и боролся с оккупантами в Херсонской области.

Тело Анатолия привезли на малую родину 29 июля. У него остались жена и трое детей.

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