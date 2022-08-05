Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Руслан Попов був офіцером ГУР.

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"У розмові зі своїми побратимами він говорив: "Ми зібралися за одним принципом: "Батьківщина. Захищати. Треба". Таким він і був — вірним побратимом, відважним до останнього подиху", – написали у розвідці.

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Що відомо про Попова

Офіцер закінчив військове училище у Києві та став розвідником спецпризначення. Попов мав пенсію за вислугу років, однак не міг стояти осторонь у 2014 році, коли росія вдерлась на Донеччину та Луганщину.

У лютому 24 лютого Попов був у Маріуполі. Він вийшов з оточення у березні, але повертався до міста з евакуаційними рейсами, щоб вивозити поранених з "Азовсталі".

Захисник мав безліч військових нагород. Зокрема, мовиться про такі відзнаки:

"За мужність при виконанні спецзавдань";

"За воїнську доблесть";

"За відданість воєнній розвідці";

"Захиснику Вітчизни";

"За участь в антитерористичній операції";

медаль ООН.

Вже посмертно Попов отримав ще 2 нагороди: звання Героя України та орден "Золота зірка".

Воєнна розвідка України висловлює свої співчуття родині Героя України, який віддав своє життя, захищаючи Україну від окупанта,

– написали у розвідці.

Ще одна втрата

Блогер і мандрівник з Коломиї Анатолій Мельничук 25 липня загинув на війні. Він був добровольцем та боровся з окупантами на Херсонщині.

Тіло Анатолії привезли на малу батьківщину 29 липня. У нього залишилися дружина та троє дітей.

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