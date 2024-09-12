Сигнал россиянам: о чем свидетельствует сбитие Су-30 над Черным морем

В ночь на 11 сентября украинские разведчики сбили российский истребитель Су-30СМ над Черным морем. Как известно, судно осуществляло пуски ракет Х-31П.

Это очень хорошая новость и сигнал россиянам. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук сказал 24 Каналу, о чем свидетельствует сбитие Су-30СМ.

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Какой сигнал послала Украина сбитием Су-30СМ

Еще вчера, 11 сентября, россияне сообщили, что в северо-западной части Черного моря после применения противорадиолокационных ракет Х-31П по территории Украины "пропал с радаров" истребитель Су-30СМ, который действовал в паре с Су-35.

На его поиски оккупанты послали подводную лодку К-27 и вертолет Ми-8. Судна долго кружили в море и в конце концов нашли нефтяное пятно коричневого цвета, которое, как можно догадаться, и является тем самым ликвидированным истребителем.

И тут хорошая новость, потому что расстояние от нашего берега до района, где был уничтожен Су-30СМ, довольно большое. То есть превышает дальность систем ПВО, которые расположены на побережьях Николаевщины и Одесской области.

Как сообщили в Главном управлении разведки, сбили российский истребитель Су-30СМ украинские разведчики с помощью ПЗРК. А это, в свою очередь, прямой сигнал россиянам, что не стоит слоняться в акваториях Украины.

Россияне заявили, что этой ночью якобы была атака на "вышки Бойко". Будто украинские спецназовцы были все разбиты. Думаю, что это информационная попытка прикрыть свою потерю в северо-западной части Черного моря. Попытка еще раз сказать, что если это не украинское море, то ничье,

– подчеркнул Павел Лакийчук.