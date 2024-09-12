Це надзвичайно добра новина і сигнал росіянам. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук сказав 24 Каналу, про що свідчить збиття Су-30СМ.

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Який сигнал послала Україна збиттям Су-30СМ

Ще учора, 11 вересня, росіяни повідомили, що в північно-західній частині Чорного моря після застосування протирадіолокаційних ракет Х-31П по території України "пропав з радарів" винищувач Су-30СМ, який діяв у парі з Су-35.

На його пошуки окупанти послали підводний човен К-27 та вертоліт Мі-8. Судна довго кружляли у морі й врешті-решт знайшли нафтову пляму коричневого кольору, яка, як можна здогадатися, і є тим самим ліквідованим винищувачем.

І тут добра новина, тому що відстань від нашого берега до району, де був знищений Су-30СМ, доволі велика. Тобто перевищує дальність систем ППО, які розташовані на узбережжях Миколаївщини та Одещини.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, збили російський винищувач Су-30СМ українські розвідники за допомогою ПЗРК. А це, своєю чергою, прямий сигнал росіянам, що не варто тинятися в акваторіях України.

Росіяни заявили, що цієї ночі начебто була атака на "вишки Бойка". Буцім українські спецпризначенці були всі розбиті. Гадаю, що це інформаційна спроба прикрити свою втрату в північно-західній частині Чорного моря. Спроба ще раз сказати, що якщо це не українське море, то нічиє,

– підкреслив Павло Лакійчук.