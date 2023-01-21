Война зашла в тупик, – британская разведка

Украинские защитники и защитницы уже 332 дня защищают нашу страну от рук оккупанта. На некоторых восточных направлениях наши воины добились немалых успехов.

Как отмечают, в последние дни самые ожесточенные бои шли на трех участках фронта. В частности, вблизи Кременной наши бойцы добились определенных результатов и успешно отразили контратаку россиян.

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Чего ждать впоследствии от россиян

По данным разведки Британии, вокруг Донецкой области, в Бахмутском направлении, российская армия и вагнеровцы восстанавливают свои силы в Соледаре.

Между тем, в Запорожской области обе стороны сосредоточили значительные силы для ведения артиллерийских перестрелок и столкновений. Однако наступательных действий в этом направлении не выявлено.

В общем, по информации британской разведки, конфликт вошел в тупик. Однако существует реальная возможность продвижения россиян вокруг Бахмута.

Актуальные потери врага по состоянию на 21 января

В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 120 160 своих солдат. Только за сутки украинские воины ликвидировали 860 российских захватчиков.

Другие потери врага: