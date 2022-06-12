Разведка иронически поздравила Россию с "Днем позора и унижения"

Сегодня россияне отмечают свой день. Это единственная нация в мире, которая может праздновать позор, унижение, преступления и собственную несуразность.

Российские кафиры начали полномасштабную войну против Украины, мечтая приурочить хоть какую-то "победу" к своим памятным датам. Все их влажные мечты провалились, а единственная их победа – изоляция от всего цивилизованного мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Путин на речи в день России цинично выразил "гордость" и снова сравнил себя с Петром I

"Приветствие" от разведки

Наши отважные разведчики поздравили россиян с праздником. Они напомнили оккупантам, что теперь их несуразная страна известна на весь мир воровством сантехники, мародерствами, изнасилованиями и другими преступлениями. Кроме того, весь мир увидел, что российская "мощность" была обычным пузырем, который лопнул в начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

К очередному "величественному дню" 12 июня вы подошли уже с новыми достижениями. На долгие годы вашей национальной идеей станут "позор" и "обнищание", а еще "смерть", "разруха" и "трупы".

– обратились разведчики к оккупантам.

Минобороны собирает поздравления оккупантам от украинцев

Министерство обороны решило спросить украинцев, чтобы они пожелали российским оккупантам на "праздник". Под постом уже сотни комментариев, каждый из которых заслуживает воплощения в жизнь. Поздравить врага за позором и "пожелать ему всего лучшего" можно по ссылке .

Гайдай "приветствует" кафиров

Не забыл о "торжестве" российских оккупантов и главе Луганской области Сергей Гайдай. Враг больше всего стремится получить полный контроль над территорией области и ведет активные обстрелы и штурмовые действия, но отважные воины ВСУ ломают все планы захватчиков.

Гайдай на "дно России" пожелал оккупантам поражения в позорно развязанной ими войне, вечном забвении в их бестолковой стране.

Вы слабаки и рабы. Ваш "праздник" окутан кровью украинцев и еще многих народов Убийцы. И даже вашим потомкам не смыть этот вечный позор. Мы – расцветем, вы – увядете. Слава Украине!

– написал Гайдай.

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты в Херсоне собираются обстрелять "торжества ко дню России". В совершении преступления они хотят обвинить ВСУ.

На Юге ВСУ активно совершают контрнаступление и "поливают" оккупантов огнем. Те начали жаловаться , что некуда бежать.

Смотрите также – кафиры в лесах потеряли боевой дух и считают себя "бомжами 5-го уровня": видео