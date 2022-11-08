Разведка нашла доказательства, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля
Украинская разведка нашла подтверждение, что детали иранских беспилотников были изготовлены после полномасштабного вторжения России. Причем едва ли не каждая из них сделана в разных странах мира.
Соответствующую информацию в Главном управлении разведки сообщили 8 ноября. В частности, говорится о винте беспилотника Mohajer-6.
Обратите внимание "Пролететь практически невозможно": В Николаеве для борьбы с дронами создали спецэкипажи
Детали иранских дронов сделаны после 24 февраля
Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года (говорится о 2022 году – 24 канале). Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в Россию. То есть они были доставлены в этом году,
– заявил представитель украинской разведки.
По данным должностного лица, иранский винт к дрону Mohajer собран из деталей, которые делали в разных странах:
- большинство комплектующих – из США;
- двигатель – австрийский;
- камера – японская;
- лазерный дальномер – китайский;
- авиационная бомба – иранская.
"Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарси (современный персидский язык имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане)", — заявили в украинской разведке.
Что известно об иранских дронах
- Россия атакует Украину дронами иранского производства. Москва и Тегеран отрицали этот факт.
- Однако уже 5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна действительнопоставляла дроны в Россию. Однако отрицал отправку после 24 февраля 2022 года.
- Тогда иранский премьер цинично солгал, сказав: "Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине".
- Буквально 1 ноября наши разведчики сообщили, что Иран планирует передать России более 200 боевых дронов-камикадзе. По их данным, очередную отправку в Тегеране запланировали на начало ноября.
Смотрите также: Иран опубликовал шокирующее заявление: видео