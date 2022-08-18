Главное управление разведки при Министерстве обороны подтверждает, что оккупанты планируют теракт на ЗАЭС. Это может произойти 19 августа.

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"Получили дополнительные подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа. В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) приказали оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала", – написал он.

"росатом" покинул территорию ЗАЭС

По информации разведки, работники "росатома", которых оккупанты завезли в Энергодар, не пришли 18 августа на вечернее собрание руководства ЗАЭС. Однако ранее они обязательно приходили на все совещания персонала. Они покинули территорию атомной станции.

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Следовательно, если учитывать количество оружия, которое оккупанты завезли на ЗАЭС, и постоянные провокативные атаки, то, как отметили в разведке, есть большая вероятность масштабного теракта.

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