Разведка обнародовала список оккупантов, которые терроризируют людей в Запорожье и в Мариуполе.

Украинские разведчики продолжают активную работу над выяснением личности каждого россиянина, совершавшего преступления против украинцев. Ни одному вражескому солдату не удастся избежать ответственности за свои деяния.

Российские оккупанты "отличились" безумными зверствами против мирных украинцев. Пока мир признает их действия геноцидом и всячески помогает Украине, наши разведчики работают над тем, чтобы впоследствии каждый оккупант, которому по стечению удачных ему обстоятельств удастся выжить, отвечал за свои преступления против украинцев.

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Очередной список россиян, совершающих преступления против украинцев

Главное управление разведки МОУ обнародовало список 291 гвардейского мотострелкового полка русской армии. Сообщается, что эти вражеские солдаты совершают преступления против мирных украинцев на Мариупольском и Запорожском направлениях.

Разведчики обещают – им будет известно имя и вся личная информация о каждом российском оккупанте, который терроризировал мирных украинцев. Список 291 гвардейского мотострелкового полка доступен по ссылке .

Преступления россиян в Украине

Изнасилование украинских девушек и женщин – распространенное преступление, совершаемое оккупантами в Украине. Дикие россияне способны на настоящие зверства – их жертвами может стать даже ребенок.

В Киевской области после ухода российской армии находят массовые захоронения убитых мирных украинцев. Пока невозможно посчитать, скольких невинных людей убили россияне.

Британские эксперты приобщились к расследованию преступлений, совершенных россиянами в Украине. В частности, они будут помогать собирать доказательства, которые помогут заставить россиян понести ответственность за свои поступки.

Украина объявила подозрение 10 палачам, которые совершали геноцид украинцев в Буче. Имена и фото ублюдков правоохранители сообщили широкой публике.

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