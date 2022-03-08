Разведка опубликовала список российских военных преступников из ВМФ: в списке предатели из Крыма

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список преступников военно-морского флота РФ, участвующих в войне против Украины и убивающих мирных жителей.

По данным разведки, к нанесению ракетных ударов ракетами "Калибр" морского базирования привлекались не только граждане РФ, но и предатели, продавшиеся в 2014 году во время оккупации Крыма.

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Полный список преступников военно-морского флота России – по ссылке. "Каждый украинец должен знать их имена!", – добавляет разведка.

Кто выпускал ракеты "Калибр" по мирным украинцам

по фрегату "Адмирал Эссен" – капитан 2 ранга Смирнов Александр;

с малого ракетного корабля "Грайворон" – капитан 3 ранга Козаков Глеб;

с подводной лодки "Новороссийск" – капитан 3 ранга Шведа Игр;

с подлодки "Великий Новгород" – капитан 2 ранга Михайлов Сергей;

с подводной лодки "Ростов-на-Дону" – капитан 3 ранга Александр Александров;

по фрегату "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – капитан 1 ранга Крохмаль Игорь;

по фрегату "Адмирал флота Касатонов" – капитан 2 ранга Рябоштан Алексей;

К нанесению ударов по территории Украины привлекались также:

патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" – капитан 3 ранга Тугарин Егор;

патрульный корабль "Василий Быков" – капитан 3 ранга Козьяков Виталий.

Разведка обнародовала имена, фото и контакты всех причастных к преступлениям против Украины.

Добавим, что ВСУ был подведен российским военным кораблем в Черном море. Подозревают, что повредили корабль "Василий Быков", который подняли в оккупированной Керчи.