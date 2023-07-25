Как Россия срывала зерновое соглашение: разведка перехватила секретный доклад для Кремля

Украинская разведка перехватила секретный доклад для высшего руководства Кремля, который раскрывает, как Россия препятствовала работе зерновой сделки. Технологии, которые применялись россияне, в итоге привели к окончательному разрыву зерновой сделки.

Согласно докладу, главной задачей так называемого "общего координационного центра" было максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках зернового соглашения.

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Россияне ограничивали движение судов, прикрываясь "строгими проверками"

Согласно документу, прикрываясь "строгими проверками", россияне ограничили участие в зерновой сделке для 46 судов. Также было ограничено в движении 303 судна.

"Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций будет ограничено участие в инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток", – говорится в документе.

Срыв зерновой сделки был разбит на несколько этапов

В разведке отмечают, что меры по срыву зерновой сделки были разбиты на несколько этапов. На первом этапе по инициативе Путина было приостановлено участие России в зерновом соглашении в промежутке между 29 октября и 3 ноября 2022 года.

Согласно документу это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 миллиона тонн в октябре до 2,6 в ноябре.

Следующий этап – меры по ограничению допуска судов в порт "Южный", уменьшение количества инспекционных команд (не более двух), остановки регистрации зерновозов.

Эти меры позволили россиянам "эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины".

Украина не смогла экспортировать около 20 миллионов тонн грузов из-за действий России

В результате преступные действия России привели к невозможности Украины экспортировать около 20 миллионов тонн грузов.

Россияне отчитываются, что наименьшее количество продовольствия, которое экспортировалось из украинских портов, 7,8 миллиона тонн пришлось на третий этап инициативы – с 19 марта по 17 июля 2023 года.

Отдельное внимание было обращено на срыв поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы.

"Предотвращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях", – говорится в отчете для Кремля.

Авторы доклада заключают: "Накопленный архив знаний позволит, при решении подобных задач, достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

В ГУР отметили, что в случае продления зернового соглашения россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей.

Документ свидетельствует, что все действия по срыву зерновой сделки – часть единственного заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации,

– констатировали в ГУР МО.

Доклад для Кремля о срыве зернового соглашения / Фото ГУР МО

Россия вышла из зерновой сделки: коротко