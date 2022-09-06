На днях 14 украинских защитников вернулись из плена: разведка показала, как все происходило
6 сентября 2022 , 16:30Читати новину українською
Четырнадцать украинских защитников на днях вернулись из российского плена. Наша разведка показала, как именно выглядел обмен.
Сам обмен состоялся 2 сентября. Однако кадры, на которых видно возвращение наших военных, Главное управление разведки опубликовало 6 сентября.
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Наша разведка обменяла украинских бойцов
Очередной обмен состоялся 2 сентября 2022 года. Из плена освобождены 14 украинских защитников,
– сообщили в разведке.
Там также показали кадры самого обмена.
Украинская разведка показала обмен наших военных: смотрите видео
В Главном управлении разведки сказали, что Украина делает все возможное, чтобы освободить наших защитников.
"Все должны возвратиться домой", – заверили в разведке.
Что известно о возвращенных бойцах
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными еще 2 сентября сообщил, что домой удалось вернуть 10 защитников из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и 4 воинов из 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.
- Процедура обмена прошла на территории Донецкой области.
- Предварительно известно, что украинские защитники попали в плен к российским оккупантам весной этого года. Среди освобожденных бойцов – офицер и военный медик.
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