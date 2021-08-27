Президент США получил информацию о новом теракте утром 27 августа. Об этом написала корреспондентка CNN, ссылаясь на представителя Белого дома.
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Джо Байдена предупредили о вероятности нового теракта
Команда Джо Байдена по вопросам национальной безопасности предупредила президента, что "вероятен еще один теракт в Кабуле".
Следующие несколько дней этой миссии будут самым опасным периодом,
– рассказал чиновник из Белого дома.
Кстати, Джо Байден отреагировал на два смертельных теракта, в которых погибло 13 американских военных. Президент в на ночь 27 августа дал брифинг, посвященный трагическим событиям. Он сказал, что "мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и накажем".
Коротко о трагических терактах возле аэропорта Кабула
- 26 августа недалеко от аэропорта Кабула прогремели два взрыва. Первый – из-за действий террориста-смертника, а второй – вероятно из-за взрыва автомобиля.
- В результате терактов погибли по меньшей мере 170 человек. Больше всего – афганцев.
- Ответственность за теракты взяли боевики "Исламского государства".
- По состоянию на 27 августа, эвакуационные рейсы из аэропорта уже возобновили.
- Подробнее о смертельных терактах читайте здесь.