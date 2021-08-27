Президент США отримав інформацію про новий теракт вранці 27 серпня. Про це написала кореспондентка CNN, посилаючись на представника Білого дому.

До теми Теракт у Кабулі – найгірший день президентства Байдена, – ексглава ЦРУ

Джо Байдена попередили про ймовірність нового теракту

Команда Джо Байдена з питань національної безпеки попередила президента, що "ймовірний ще один теракт у Кабулі".

Наступні кілька днів цієї місії будуть найнебезпечнішим періодом,

– розповів чиновник з Білого дому.

До речі, Джо Байден відреагував на два смертельні теракти, у яких загинуло 13 американських військових. Президент проти ночі 27 серпня дав брифінг, присвячений трагічним подіям. Він сказав, що "Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми вистежимо вас і покараємо".

Коротко про трагічні теракти біля аеропорту Кабула