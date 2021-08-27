Президент США отримав інформацію про новий теракт вранці 27 серпня. Про це написала кореспондентка CNN, посилаючись на представника Білого дому.
До теми Теракт у Кабулі – найгірший день президентства Байдена, – ексглава ЦРУ
Джо Байдена попередили про ймовірність нового теракту
Команда Джо Байдена з питань національної безпеки попередила президента, що "ймовірний ще один теракт у Кабулі".
Наступні кілька днів цієї місії будуть найнебезпечнішим періодом,
– розповів чиновник з Білого дому.
До речі, Джо Байден відреагував на два смертельні теракти, у яких загинуло 13 американських військових. Президент проти ночі 27 серпня дав брифінг, присвячений трагічним подіям. Він сказав, що "Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми вистежимо вас і покараємо".
Коротко про трагічні теракти біля аеропорту Кабула
- 26 серпня неподалік аеропорту Кабула пролунали два вибухи. Перший – через дії терориста-смертника, а другий – ймовірно через вибух автомобіля.
- Внаслідок терактів загинули щонайменше 170 осіб. Найбільше – афганців.
- Відповідальність за теракти взяли бойовики "Ісламської держави".
- Станом на 27 серпня, евакуаційні рейси з аеропорту вже відновили.
- Детальніше про смертельні теракти читайте тут.