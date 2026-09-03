Разведка знает планы врага, – Зеленский анонсировал ответ на новые угрозы России

Украинские разведки располагают четкой информацией о планах России, которая наращивает производство скоростных средств нападения. Киев уже готовит ответ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

Какие подробности обсуждений известны?

Владимир Зеленский сообщил, что в ходе заседания Ставки обсудили ускорение производства высокоскоростных дронов-перехватчиков для противодействия реактивным "Шахедам", которые противник активно применяет во время обстрелов.

По его мнению, в Украине уже есть производители, способные выполнить соответствующую задачу. Он заверил, что прототипы нового оружия уже разработаны, а сейчас ведется работа над доработкой их до необходимого уровня эффективности.

Также обсудили возможность привлечения бизнеса к производству, поставке и настройке отдельных типов систем противовоздушной обороны. Что касается этих направлений, определили конкретные задачи и сроки их выполнения.

Комплексная цель – вывести нашу оборонную промышленность и сотрудничество с партнерами на такой уровень, который обеспечит Украине достаточное качество и количество именно скоростных дронов-перехватчиков и недорогих ракет,

– подчеркнул президент.

Он пояснил, что это необходимо для защиты Украины на фоне наращивания Россией производства высокоскоростных средств воздушного нападения.

По словам Зеленского, украинская разведка располагает информацией о планах России, а ресурсы Украины направляются на противодействие этой угрозе. Он также заявил, что Украина будет действовать асимметрично, а соответствующие операции уже утверждены.

Кстати, напомним, что недавно президент сообщил о том, что Украина получит от Германии дополнительные ракеты для укрепления ПВО. В то же время Киев продолжает переговоры с другими партнерами о новых пакетах помощи.