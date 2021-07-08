Похудел на 10 – 20 килограммов: разведка рассказала, как чувствует себя Ким Чен Ын, – СМИ

Разведка Южной Кореи рассказала, как чувствует себя Ким Чен Ын. Ранее северокорейский лидер значительно потерял в весе.

Ким Чен Ын похудел примерно на 10 – 20 килограммов. В то же время серьезных проблем со здоровьем у него нет.

К теме Не могут сдержать слезы: в Северной Корее убиваются из-за похудения Ким Чен Ына

Поэтому самочувствие лидера Северной Кореи не повлияет на управление государства. Ким Чен Ын по-прежнему посещает ряд мероприятий и участвует во встречах.

По мнению аналитиков, глава КНДР мог специально похудеть, чтобы якобы улучшить свой имидж.

Что известно о самочувствии Ким Чен Ына

Уже несколько лет продолжаются слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. Однако официальной информации от властей не появляется.

В июне 2021 года появились фотографии лидер КНДР после месячного отсутствия, на которых северокорейский лидер значительно похудел. Некоторые люди заметили, что он натянул ремешок часов больше, чем обычно.

После этого на государственном телевидении выпустили сюжет, где население выразило обеспокоенность относительно состояния здоровья Ким Чен Ына.