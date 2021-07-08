Похудел на 10 – 20 килограммов: разведка рассказала, как чувствует себя Ким Чен Ын, – СМИ
8 июля 2021 , 17:41Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Разведка Южной Кореи рассказала, как чувствует себя Ким Чен Ын. Ранее северокорейский лидер значительно потерял в весе.
Ким Чен Ын похудел примерно на 10 – 20 килограммов. В то же время серьезных проблем со здоровьем у него нет.
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Поэтому самочувствие лидера Северной Кореи не повлияет на управление государства. Ким Чен Ын по-прежнему посещает ряд мероприятий и участвует во встречах.
По мнению аналитиков, глава КНДР мог специально похудеть, чтобы якобы улучшить свой имидж.Отметим! В апреле 2020 года СМИ появились слухи о смерти
Что известно о самочувствии Ким Чен Ына
- Уже несколько лет продолжаются слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. Однако официальной информации от властей не появляется.
- В июне 2021 года появились фотографии лидер КНДР после месячного отсутствия, на которых северокорейский лидер значительно похудел. Некоторые люди заметили, что он натянул ремешок часов больше, чем обычно.
- После этого на государственном телевидении выпустили сюжет, где население выразило обеспокоенность относительно состояния здоровья Ким Чен Ына.