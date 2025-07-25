Россияне придумывают новые способы, чтобы загнать заключенных на войну: СВРУ назвала их

Заключенные в России больше не ресурс, поскольку желающих воевать в Украине все меньше. Россияне придумали новые способы, как отправить людей из тюрем на войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Как россияне давят на заключенных?

Согласно новой тактике, осужденным инкриминируют новые преступления, якобы совершенные во время отбывания наказания. Например, дискредитация армии, распространение фейков о войне и призывы к терроризму.

Впрочем, есть альтернатива, чтобы не отбывать наказание. Это подписание контракта с минобороны и поездка на фронт.

СЗРУ приводит пример 34-летнего Андрея Воронина. Его обвинили в том, что он якобы распространял "фейки" о российской армии, находясь в СИЗО и колонии Псковской области. 17 июля Воронина осудили еще на 6 лет.

По словам разведчиков, таких приговоров – уже более ста только за первую половину 2025 года, и их количество только растет.

"На этом фоне правительство готовит к закрытию 19 тюрем. Средняя численность осужденных с начала полномасштабной войны сократилась на 200 тысяч – до исторического минимума в 313 тысяч. При этом количество новых осужденных в 2024-м почти не изменилось – только на 0,34% меньше, чем годом ранее", – говорится в заметке.

А еще оккупанты прибегают к "классическим" методам давления, чтобы завербовать на войну как можно больше людей. Среди них ограничения в питьевой воде (до трех литров в неделю), пытки и запугивания.