Разведка США не верит, что изменение общественного мнения в России повлияет на Путина

Любое изменение российского общественного мнения по поводу войны в Украине не заставит президента России Владимира Путина остановить боевые действия. Соответствующие данные озвучила американская разведка.

По мнению многих стратегов, война стала катастрофой для русской армии. По мнению разведки США, это может привести к отстранению Владимира Путина от власти. Хотя бы в краткосрочной перспективе.

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Согласно источникам, российский президент участвует в повседневном управлении войной. Посреди всего он к тому же конкретно участвует в принятии решений.

Очевидно, что он принимает решение. Кажется, он не очень полагается даже на экспертов в правительстве или кабинете.

– сообщил высокопоставленный чиновник НАТО.

"Поэтому чуть-чуть трудно представить, что общественное мнение так сильно влияет на него", - акцентируют американские эксперты.

Отмечается, что российское общественное мнение по поводу войны остается высоким, несмотря на большие потери российских войск. Кроме того, важно понимать, что большинство россиян не полностью осознают реальность войны из-за глубоко репрессивной медийной среды в России.

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