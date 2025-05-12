Эксперт из США в восторге от результатов реформ военной разведки Украины и ее профессионализма

Украинская военная разведка способна эффективно работать на территории российской федерации. Этому не способны помешать ни российские силы безопасности, ни тысячи росгвардейцев.

Это во время своего выступления на Киевском форуме по безопасности отметил Пол Колби, старший научный сотрудник The Intelligence Project в Центре Белфера Гарвардской школы Кеннеди.

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Американский специалист выразил восхищение результатами реформы украинской военной разведки.

Во-первых, что меня приятно удивило и поразило, это то, каким образом службы смогли развернуться быстро после эры КГБ и реформироваться. В том смысле, что они не стали карательной службой. Самое странное, что я видел за последние годы – эта служба имеет свою агентуру в России и там работает. Происходят и полеты дронов, и ликвидации высшего руководства,

– подчеркнул он.

В своем анализе Пол Колби также сравнил профессиональный уровень разведок двух воюющих стран.

"Надо говорить о полном провале разведки России. Они думали, что войдут в Украину и это будет просто прогулка. Что касается их эволюции, то они потерпели целый ряд поражений", – подчеркнул ученый.

Он выразил убеждение, что таким образом "можно говорить о глобальных масштабах действий разведывательного сообщества Украины".