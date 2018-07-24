Разведка США может выяснить, что Трамп сказал Путину в Хельсинки, – Politico

Спецслужбы США могут собрать воедино информацию о темах, которые были озвучены во время закрытой части встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Хельсинки.

В этом американской разведке может помочь секретная Служба сбора информации, которая специализируется на оперативном прослушивании разговоров противников, в том числе лиц, сопровождавших лидера РФ на саммите в Хельсинки на прошлой неделе, пишет Politico.

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Издание отмечает, что источники, связанные с разведкой США, неофициально выразили уверенность в том, что так называемая Специальная служба сбора информации (Special Collection Service) не только заполучила путинскую "выборку записей о двухчасовом тет-а-тет разговоре двух президентов, но и выяснила, как кремлевские разведслужбы ее изображают, адресуя сообщение своим зарубежным коллегам.

Вместе с тем в АНБ и ЦРУ, вероятно, отсутствует самый главный элемент разведданных – дословный отчет о том, что именно было сказано Трампом и Путиным во время встречи в Хельсинки.

По словам бывшего старшего аналитика радиотехнической разведки АНБ Джона Шиндлера, американцы могут узнать, о чем шла речь на встрече, только с "переводов" на основе заявлений российской стороны, а также "версий МИД Франции и других стран, основанных на том, что этим странам рассказала РФ".

С точки зрения разведки очень важно то, какую информацию мы (США – "24") собираем на встречи. Но, поскольку не существует американской версии, с которой ее можно было бы сверить, россияне, возможно, врут об этой встрече в Хельсинки, а мы этого даже не поймем. В конце концов, мы соберем все версии того, что произошло, за исключением версии Трампа,

– констатирует эксперт.

Автор публикации замечает, что даже, если сотрудники разведслужб США получат полный отчет о встрече Трампа и Путина, возможности воспользоваться этой информацией будут крайне ограничены, ведь глава Белого дома может объявить, что информацию собирали без его разрешения, то есть незаконно.

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Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Оба лидера подчеркнули, что довольны результатами переговоров. Однако в США резко раскритиковали риторику и поведение Трампа во время саммита.



В частности, на совместной пресс-конференции в Хельсинки он заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Трамп, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Приехав домой, Трамп отрекся от своих слов и сказал, что на совместной с Путиным пресс-конференции просто "оговорился".