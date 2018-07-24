Розвідка США може з'ясувати, що Трамп сказав Путіну у Гельсінкі, – Politico

Спецслужби США можуть зібрати воєдино інформацію про теми, які були озвучені під час закритої частини зустрічі президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна у Гельсінкі.

У цьому американській розвідці може допомогти секретна Служба збору інформації, яка спеціалізується на оперативному прослуховуванні розмов супротивників, зокрема й осіб, що супроводжували лідера РФ на саміті в Гельсінкі минулого тижня, пише Politico.

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Видання зауважує, що джерела, пов'язані з розвідкою США, неофіційно висловили впевненість в тому, що так звана Спеціальна служба збору інформації (Special Collection Service) не тільки роздобула путінську "вибірку записів" про двогодинну тет-а-тет розмову двох президентів, але і з'ясувала, як кремлівські розвідслужби її зображують, адресуючи повідомлення своїм закордонним колегам.

Водночас в АНБ та ЦРУ, ймовірно, відсутній найголовніший елемент розвідданих – дослівний звіт про те, що саме було сказано Трампом і Путіним під час зустрічі у Гельсінкі.

За словами колишнього старшого аналітика радіотехнічної розвідки АНБ Джона Шиндлера, американці можуть дізнатися, про що йшлося на зустрічі, тільки з "переказів" на основі заяв російської сторони, а також "версій МЗС Франції та інших країн, заснованих на тому, що цим країнам розповіла РФ".

З точки зору розвідки дуже важливо те, яку інформацію ми (США – "24") збираємо на зустрічі. Але, оскільки не існує американської версії, з якою її можна було б звірити, росіяни, можливо, брешуть про цю зустріч у Гельсінкі, а ми цього навіть не зрозуміємо. Зрештою, ми зберемо всі версії того, що сталося, за винятком версії Трампа,

– констатує експерт.

Автор публікації зауважує, що навіть, якщо співробітники розвідслужб США роздобудуть повний звіт про зустріч Трампа і Путіна, можливості скористатися цією інформацією будуть украй обмежені, адже глава Білого дому може оголосити, що інформацію збирали без його дозволу, тобто незаконно.

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Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Обидва лідери наголосили, що задоволені результатами перемовин. Проте у США різко розкритикували риторику та поведінку Трампа під час саміту.



Зокрема, на спільній прес-конференції у Гельсінкі він заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Трамп, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори. Приїхавши додому, Трамп відрікся від своїх слів та сказав, що на спільній із Путіним прес-конференції просто "обмовився".