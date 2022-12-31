Дания давала Украине 2 недели в войне с Россией: какие ошибки Путина привели к провалу Москвы

Служба военной разведки Дании (FE) считала, что России удастся выиграть войну против Украины за 2 недели. Российское вторжение планировалось в узком кругу кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом рассказал сотрудник разведывательной службы, по имени Йоаким. В Дании считали, что Россия выиграет войну против Украины, несмотря на проблемы в своей армии. В сообщении говорится, что России не удалось достичь своих целей из-за просчетов, в частности, со стороны Путина, которые привели к провалу Москвы.

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В Дании назвали две ключевые ошибки Путина

Сотрудник датской разведки отметил серьезные проблемы в российской армии с коррупцией, бесхозяйственностью и медленным материально-техническим обеспечением. В то же время, как он отметил, эти проблемы видели в Москве, потому могли исправить их.

По оценке FE, вина за провал России в войне лежит на Путине, принявшем неудачные решения. Во-первых, диктатор из-за собственных идеологических убеждений верил, что в Украине россиян будут встречать с цветами.

Во-вторых, решение о вторжении в Украину планировалось в узком кругу Путина. Следовательно, военные получили приказ в последний момент, поэтому они не знали, что делать.

В Дании считают, что пропагандистский термин "спецоперация" тоже неудачно отразился на вторжении России. Поэтому Кремлю пришлось рассчитывать не на призывников, а на контрактников. Следовательно, армия России недосчиталась 30 тысяч личного состава.

Почему Россия была близка к успеху

Йоаким считает, что в первые дни вторжения Россия была близка к успеху, ведь десантные войска захватили аэропорт в Гостомеле и ждали подкрепления. Однако самолеты со свежим десантом просто не смогли туда добраться, поскольку россияне не одолели украинскую ПВО.

Это довольно мелкие факторы, которые в итоге решили результат,

– говорит сотрудник FE.

После этого Путин продолжал принимать плохие решения, в том числе вмешивался в ход войны на самых низких уровнях командования.

"Это самая плохая идея в мире. У него есть генерал, который руководит этой войной. Поэтому он не должен сидеть там и получать советы от всех этих других генералов", – считает Йоаким.

Новое наступление России не будет иметь успеха

По оценкам военной разведки Дании, армия России крайне истощена, поэтому на ее восстановление уйдут годы. Поэтому Йоаким скептически относится к шансам России во время предполагаемого нового наступления на Киев.

По его словам, за столь короткое время просто невозможно подготовить мобилизованные российские войска к наступлению такого типа.

В то же время он считает, что у Украины есть хорошие перспективы отвоевать большую часть оккупированных территорий. Успех ВСУ будет зависеть от того, сколько оружия будет предоставлено Украине.

"Мы вполне ожидаем, что меньшие атаки (РФ) будут происходить, как в Бахмуте. Но наступление, подобное тому, которое мы видели в феврале прошлого года, им понадобится несколько лет, чтобы подготовиться к нему снова", – считает сотрудник FE.