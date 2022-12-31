В разведке объяснили, почему ВСУ последние дни ликвидируют много оккупантов, но не техники

31 декабря 2022, 15:26
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В последние дни в свежей статистике потерь врага цифры ликвидированных оккупантов больше, чем уничтоженной техники. На самом деле этому есть объяснение.

Бахмут – главная точная, где идут бои. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Соответственно наибольшие потери оккупанты терпят возле Бахмута. Дело в том, что там русские наступают без техники. Буданов объяснил, что у окупантов нехватка боеприпасов.

Потери врага

К концу года количество ликвидированных оккупантов достигло 105 960 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 россиян. Кроме того, ВСУ "минусло" немало техники врага.

  • Танцев – 3029 (+3),
  • боевых бронированных машин – 6075 (+16),
  • артиллерийских систем – 2016 (+6),
  • РСЗО – 423 (+0),
  • средств ПВО – 213 (+1),
  • самолетов – 283 (+0),
  • вертолетов – 269 (+1),
  • крылатых ракет – 711 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
  • кораблей/катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4707 (+24),
  • специальной техники – 180.

Автор: Ольга Музика