Американские дроны летают над Сектором Газы: что говорят в Пентагоне
Источник:BBC
США официально подтвердили использование в Секторе Газа американских разведывательных дронов. Они утверждают, что они начали применяться с первого дня нападения ХАМАС для поиска заложников.
Следует отметить, что эти дроны не оснащены оружием и не представляют угрозы. В настоящее время ЦАХАЛ продолжает операции в Секторе Газы, постепенно сжимая боевиков в кольцо.
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Дроны США в Газе
Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил использование американских безоружных дронов для "поддержки усилий по возвращению заложников". Эти операции начались еще 7 октября, когда ХАМАС ворвались в Израиль, захватив с собой множество местных.
США совершают безоружные полеты БПЛА над Газой, а также предоставляют консультации и помощь для поддержки нашего израильского партнера, работающего над поиском заложников,
– сообщает Пентагон.
Соответствующее заявление последовало после того, как журналисты заметили дроны MQ-9 Reapers, которыми обычно управляют американские силы специального назначения, на сайтах отслеживания полетов. Они совершали полеты над территорией Газы. Такие дроны ранее использовались для ударов в Афганистане, однако основная их специализация – разведка.
По словам Минобороны США, эти беспилотники не осуществляют координацию израильских сил, а только работают для обнаружения пленных.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
- Армия обороны Израиля атаковала машину скорой помощи в городе Газа. Израильские военные заявили, что машину использовали боевики ХАМАС – во время удара погибли несколько террористов.
- Палата представителей США одобрила отдельный пакет помощи Израиля, не предусматривающего финансирование Украины. ЦАХАЛ получит 14,3 миллиарда пособий по борьбе с боевиками ХАМАС.
- Сообщается, что Израиль прорвал первую линию обороны ХАМАС, но предстоят еще тяжелые бои. ЦАХАЛ вроде бы хочет разделить Сектор Газа на две части, отрезав боевиков.