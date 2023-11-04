Американские дроны летают над Сектором Газы: что говорят в Пентагоне

США официально подтвердили использование в Секторе Газа американских разведывательных дронов. Они утверждают, что они начали применяться с первого дня нападения ХАМАС для поиска заложников.

Следует отметить, что эти дроны не оснащены оружием и не представляют угрозы. В настоящее время ЦАХАЛ продолжает операции в Секторе Газы, постепенно сжимая боевиков в кольцо.

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Дроны США в Газе

Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил использование американских безоружных дронов для "поддержки усилий по возвращению заложников". Эти операции начались еще 7 октября, когда ХАМАС ворвались в Израиль, захватив с собой множество местных.

США совершают безоружные полеты БПЛА над Газой, а также предоставляют консультации и помощь для поддержки нашего израильского партнера, работающего над поиском заложников,

– сообщает Пентагон.

Соответствующее заявление последовало после того, как журналисты заметили дроны MQ-9 Reapers, которыми обычно управляют американские силы специального назначения, на сайтах отслеживания полетов. Они совершали полеты над территорией Газы. Такие дроны ранее использовались для ударов в Афганистане, однако основная их специализация – разведка.

По словам Минобороны США, эти беспилотники не осуществляют координацию израильских сил, а только работают для обнаружения пленных.

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