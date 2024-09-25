ВСУ показали уникальные кадры работы разведывательного дрона "Лелека"

Номенклатура БПЛА, которые имеют на вооружении Силы обороны, стремительно увеличивается. В частности, военные эффективно используют украинский разведывательный дрон "Лелека".

Экипаж беспилотника рассказал ведущей 24 Канала Андриане Кучер об особенностях работы с "Лелекою" и на что способен дрон. К слову, украинский беспилотник производят за пределами Украины на чешском заводе.

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Особенности дрона

"Лелека" – это что-то хорошее, надежное, отработанное. Дрон имеет низкое акустическое сопровождение, с высоты 300 метров его уже не слышно. К тому же его трудно поймать радаром. Должна быть хорошая слаженность, чтобы его сбили. Он проходил все линии ПВО,

– сказал оператор дрона.

Сейчас новая модель "Лелеки" имеет автоматику связи, что позволяет проходить линию РЭБ и РЭР. Ранее было сложно залетать в зоны с высоким подавлением.

Характеристики "Лелеки": Рабочая высота – 1200 – 1500 метров

Максимальная высота – 2000 метров

Максимальная скорость – 32 метра в секунду

Крейсерская скорость – 22 метра в секунду

Размах крыльев – 3 метра

Взлетный вес – 8,7 килограмма

Вес полезной нагрузки – 600 граммов

Как работает экипаж "Лелеки"

В целом экипаж дрона "Лелека" очень мобилен. Оборудованная машина в случае необходимости может быстро сменить локацию и работать с другого места. Время на сворачивание/развертывание оборудования 30 минут.

За нами охотятся. Экипажи БПЛА в приоритете для противника, поэтому мы всегда работаем удаленно от линии боестолкновения. Сейчас пока на деревьях есть листья, то можно маскироваться в посадках. Впрочем, любой опытный экипаж не будет работать с одной точки,

– отметил военный.

На выбор локации влияют многие факторы, в частности компонента безопасности, радиогоризонт и тому подобное.

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