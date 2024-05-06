Информация об отправке французских войск в Украину
Источник:ЦПД
Пропагандистские ресурсы России и некоторые европейские медиа распространили информацию о якобы официальном решении Франции отправить свои войска в Украину, которая не соответствует действительности.
Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации СНБО. Отмечают, что солдаты иностранного легиона Франции якобы прибыли в Славянск для усиления украинских военных.
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В Центре проверили эту информацию – она не соответствует действительности.
Уточняют, что первоисточником этой информации стало издание Asia Times. Автором статьи указан бывший чиновник Пентагона Стивен Брайен, который ссылается на информацию из российских пропагандистских пабликов, которые публиковали этот фейк.
Информация о введении в Украину французских войск – неправдива / СкриншотЦПИ
В ЦПИ призвали доверять только верифицированным источникам информации.
Что этому предшествовало
- Уже несколько месяцев в инфопространстве распространяют информацию о возможном вводе войск союзников в Украину. При этом страны ЕС отметили, что пока этой вероятности не рассматривают.
- Началось все, с заявления Макрона, который сказал, что не исключает отправку наземных войск в Украину.
- Правда, это возможно только при определенных условиях: если Россия прорвет фронт – и Украина попросит об этом, тогда начнутся обсуждения такой идеи.
- Недавно глава МИД Великобритании Дэвид Камерон раскритиковал идею Макрона по отправке войск. Но параллельно же было заявление, что Британия якобы позволит бить своим оружием по России.