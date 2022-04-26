Развешивают флаги и пытаются мобилизовать: какие бесчинства совершают оккупанты на Запорожье

Российские оккупанты продолжают терроризировать людей на тех территориях, которые они временно захватили. Так, на Запорожье блокируют выезд, а также пытаются провести мобилизацию среди местного населения.

Как отмечают в Запорожской ОВА, оккупантам необходимо восполнять живую силу. Для этого они пытаются произвести на оккупированных территориях региона мобилизацию.

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Проводят так называемую "призывную кампанию"

Известно, что из Мелитополя российские захватчики заблокировали выезд. Делают они это для того, чтобы провести так называемую "призывную кампанию". Также жители города начали получать SMS-сообщения от оккупантов. В них российские военные требуют уведомлять о запланированной эвакуации.

Продолжают они также распространять дезинформацию. Мол, ВСУ готовятся массово обстреливать и убивать мирное население во время эвакуации.

Не обходится и без российской символики. На административных зданиях оккупанты развешивают красные флаги. За последние сутки свою тряпку оккупанты повесили в Васильевке. Они заменили флаг Украины на триколор. Также требуют от местных чиновников сотрудничать. Горожане рассказали, что захватчики уже даже назначили своего "мэра" – Наталию Романиченко.

Кроме того, российские оккупанты проводят сбор информации о жителях Михайловки. Местные жители напуганы, ведь за проявление проукраинской позиции захватчики вывозят в неизвестном направлении.

Известно также, что во временно оккупированном Энергодаре сотрудники ФСБ проводят "фильтрационные" мероприятия.

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