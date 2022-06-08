Разыскивают патриотов Украины: на Херсонщине оккупанты переодеваются в украинскую форму
Поскольку в Херсонской области продолжается, в том числе, партизанская война, то оккупанты не гнушаются использовать коварные методы. К примеру, переодеваются в украинскую военную форму.
Об этом сообщили в 72 механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Таким способом кафиры пытаются выявлять патриотов Украины.
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Патриотов захватчики вывозят в неизвестном направлении
Как это все происходит? Сначала русские военные переодеваются в украинскую форму. После этого они подходят к местным жителям. Их спрашивают о местах, где расположены российские блокпосты.
Сделано это для того, чтобы выявлять проукраински настроенных горожан. После этого проявивших свою патриотическую позицию захватчики вывозят в неизвестном направлении.
Оккупанты готовятся на Херсонщине праздновать "день России"
Российские захватчики продолжают насаждать все свое на территориях, которые они оккупировали. В оперативном командовании "Юг" отметили, что в Херсонской области уже готовятся праздновать "день России" . Этот шабаш состоится 12 июня.
Интересно, что в самом Херсоне пошли дальше. Оккупационная "администрация" уже готова раздавать деньги, лишь бы горожане брали российские паспорта, а также поддерживали псевдореферендум. На такие действия захватчики вынуждены идти, ведь за все время оккупации горожане продемонстрировали свое нежелание сотрудничать с ними.
В Офисе Президента подчеркивают, что в Херсонской области критическая ситуация . В настоящее время в области ведутся боевые действия. Под обстрелы попадают жилые объекты и гражданская инфраструктура. Поэтому горожанам приходится целыми днями сидеть в подвалах и погребах, чтобы спастись от вражеских снарядов.
В Херсоне партизаны взорвали любимый ресторан коллаборантов
- Ближе к обеду 7 июня стало известно о том, что в центре Херсона раздался взрыв . Оказалось, что его эпицентр стал ресторан "Ностальжи".
- Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Геннадий Лагута. Он отметил, что на место происшествия прибыли медики. Пока известно, что пострадал официант заведения.
- Советник главы Херсонской ОВА по вопросам территориальной обороны Сергей Хлань рассказал, что взрыв в заведении произошел не просто так. Как выяснилось, он просто был излюбленным местом коллаборантов .
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