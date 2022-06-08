Разыскивают патриотов Украины: на Херсонщине оккупанты переодеваются в украинскую форму

Поскольку в Херсонской области продолжается, в том числе, партизанская война, то оккупанты не гнушаются использовать коварные методы. К примеру, переодеваются в украинскую военную форму.

Об этом сообщили в 72 механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Таким способом кафиры пытаются выявлять патриотов Украины.

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Патриотов захватчики вывозят в неизвестном направлении

Как это все происходит? Сначала русские военные переодеваются в украинскую форму. После этого они подходят к местным жителям. Их спрашивают о местах, где расположены российские блокпосты.

Сделано это для того, чтобы выявлять проукраински настроенных горожан. После этого проявивших свою патриотическую позицию захватчики вывозят в неизвестном направлении.

Оккупанты готовятся на Херсонщине праздновать "день России"

Российские захватчики продолжают насаждать все свое на территориях, которые они оккупировали. В оперативном командовании "Юг" отметили, что в Херсонской области уже готовятся праздновать "день России" . Этот шабаш состоится 12 июня.

Интересно, что в самом Херсоне пошли дальше. Оккупационная "администрация" уже готова раздавать деньги, лишь бы горожане брали российские паспорта, а также поддерживали псевдореферендум. На такие действия захватчики вынуждены идти, ведь за все время оккупации горожане продемонстрировали свое нежелание сотрудничать с ними.

В Офисе Президента подчеркивают, что в Херсонской области критическая ситуация . В настоящее время в области ведутся боевые действия. Под обстрелы попадают жилые объекты и гражданская инфраструктура. Поэтому горожанам приходится целыми днями сидеть в подвалах и погребах, чтобы спастись от вражеских снарядов.

В Херсоне партизаны взорвали любимый ресторан коллаборантов

Ближе к обеду 7 июня стало известно о том, что в центре Херсона раздался взрыв . Оказалось, что его эпицентр стал ресторан "Ностальжи".

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Геннадий Лагута. Он отметил, что на место происшествия прибыли медики. Пока известно, что пострадал официант заведения.

Советник главы Херсонской ОВА по вопросам территориальной обороны Сергей Хлань рассказал, что взрыв в заведении произошел не просто так. Как выяснилось, он просто был излюбленным местом коллаборантов .

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