Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, процесс переформатирования России может быть длительным, но он уже начался.
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"Это будет апгрейд. Россия будет выглядеть по-другому, но сама с карты не исчезнет. Она может быть изменена в границах", – сказал Клочок.
Российские добровольцы запустили процесс переформатирования России: смотрите видео
Всех россиян не уничтожить
Россия имеет 140 миллионов населения, которое полностью уничтожить невозможно. Украина и не преследует такую цель, ведь не хочет идти по пути геноцида. Однако страна-агрессор не может существовать в нынешнем виде.
Россия угрожает не только Украине, но всему миру. Поэтому наша цель – изменить политический режим России, что приведет к ее апгрейду. Речь идет о ее переформатировании,
– подчеркнул аналитик.
Рейд российских добровольцев не напоминает гражданскую войну – говорится об освобождении России от политического режима Владимира Путина. Важен также факт, что это осуществляют сами россияне.
События на Белгородщине: последние новости
- 1 июня Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" продолжили операцию по "освобождению" Белгородщины. Бойцы проводили рейд у села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и заявили, что хотят закрепиться в серой зоне на территории области.
- После долгого молчания российских властей спикер диктатора Дмитрий Песков наконец решился прокомментировать бои в Шебекино. Однако вместо успокоения людей или принятия каких-либо важных решений он лишь заявил, что "эта ситуация не повлияет на ход войны".
- 5 июня Владимир Путин якобы заявил о военном положении в приграничных регионах и сказал, что также подпишет указ о всеобщей мобилизации. Такое срочное "обращение" российского диктатора было только забавой хакеров.