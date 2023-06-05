Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, процес переформатування Росії може бути тривалим, але він уже розпочався.
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"Це буде апгрейд. Росія матиме інший вигляд, але сама з карти не зникне. Вона може бути змінена в кордонах", – сказав Клочок.
Російські добровольці запустили процес переформатування Росії: дивіться відео
Усіх росіян не знищити
Росія має 140 мільйонів населення, яке повністю знищити неможливо. Україна й не має цього на меті, адже не хоче йти шляхом геноциду. Водночас зрозуміло, що країна-агресорка не може існувати в нинішньому вигляді.
Росія загрожує не лише Україні, а всьому світу. Тому наша мета – змінити політичний режим Росії, що призведе до її апгрейду. Мовиться про її переформатування,
– наголосив аналітик.
Рейд російських добровольців не нагадує громадянську війну – мовиться про звільнення Росії від політичного режиму Владіміра Путіна. Важливим також є факт, що це здійснюють самі росіяни.
Події на Бєлгородщині: останні новини
- 1 червня Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" продовжили операцію зі "звільнення" Бєлгородщини. Бійці проводили рейд поблизу села Нова Таволжанка в Шебекінському районі і заявили, що хочуть закріпитись у сірій зоні на території області.
- Після довгої мовчанки російської влади речник диктатора Дмітрій Пєсков врешті наважився прокоментувати бої в Шебекіно. Однак замість заспокоєння людей чи ухвалення якихось важливих рішень він лише заявив, що "ця ситуація не вплине на хід війни".
- 5 червня Владімір Путін нібито заявив про воєнний стан у прикордонних регіонах і сказав, що також підпише указ про загальну мобілізацію. Таке термінове "звернення" російського диктатора було лише потішною забавою хакерів.