Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, процес переформатування Росії може бути тривалим, але він уже розпочався.

Читайте також Пригожин хоче перекинути вагнерівців до Бєлгорода: в ISW назвали дві цілі, які переслідує він

"Це буде апгрейд. Росія матиме інший вигляд, але сама з карти не зникне. Вона може бути змінена в кордонах", – сказав Клочок.

Російські добровольці запустили процес переформатування Росії: дивіться відео

Усіх росіян не знищити

Росія має 140 мільйонів населення, яке повністю знищити неможливо. Україна й не має цього на меті, адже не хоче йти шляхом геноциду. Водночас зрозуміло, що країна-агресорка не може існувати в нинішньому вигляді.

Росія загрожує не лише Україні, а всьому світу. Тому наша мета – змінити політичний режим Росії, що призведе до її апгрейду. Мовиться про її переформатування,

– наголосив аналітик.

Рейд російських добровольців не нагадує громадянську війну – мовиться про звільнення Росії від політичного режиму Владіміра Путіна. Важливим також є факт, що це здійснюють самі росіяни.

Події на Бєлгородщині: останні новини