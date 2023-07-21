Агенты ФСБ пытались проникнуть в РДК: как проходит проверка

Численность Российского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, постоянно увеличивается. Каждый рекрут подразделения проходит двухэтапную проверку, помогающую РДК отсеивать вражеских агентов.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель штаба Российского добровольческого корпуса "Фортуна". По его словам, все бойцы формирования проходят периодическую проверку, поэтому вычислить агентов Кремля достаточно легко.

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Кто вступает в ряды РДК

Численность Российского добровольческого корпуса постоянно увеличивается и достигает нескольких сотен человек. За неполный июль на вступление в формирование подали заявки и прошли первоначальный отбор 250 человек.

В ряды русских добровольцев подаются очень разные люди. Кто-то из них уехал из России после 24 февраля, кто-то после объявления о мобилизации. Обычно они находятся в странах ЕС либо на территории Грузии, Армении, Казахстана или Турции. Есть в рядах РДК и эмигрировавшие из России еще до начала полномасштабного вторжения.

"Правила отбора очень просты: человек, желающий присоединиться к РДК, должен быть понятным и прозрачным. Такой человек должен понимать, куда и зачем он едет, а его мотивация должна полностью совпадать с нашей. Нам не нужны те, кто ищет приключений или пытается решить свои финансовые проблемы. Нам нужны мотивированные бойцы, понимающие, что впереди будет долгий путь подготовки и работы на фронте", – объяснил "Фортуна".

Если же у человека нет такой мотивации, то тратить на него время нет смысла.

Как РДК высчитывает агентов ФСБ

Российский добровольческий корпус производит очень тщательную проверку своих бойцов. Она повторяется периодически и касается даже тех людей, которые находятся в организации с первых дней ее существования.

Сначала РДК проверяет своих рекрутов дистанционно, а после того, как они приезжают в Украину, их проверяют украинские силовики.

Были случаи, когда люди из ФСБ пытались отправить в наши ряды своих агентов. Но мы, конечно, отсеяли их на этапе отбора. Как показали эти случаи, при правильном подходе оказывается, что ФСБ не так уж хорошо работает, как об этом принято рассказывать,

– убежден "Фортуна".

Таких инцидентов, по словам, было немного. Для того чтобы выявить враждебных агентов, достаточно простой внимательности.

Руководитель штаба РДК о деятельности корпуса и подборе новых бойцов: смотрите видео

Что известно о Российском добровольческом корпусе