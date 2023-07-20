Разрабатываются несколько операций, скоро все увидим, – РДК заинтриговали новым рейдом в Россию
РДК готовит несколько операций на территории России и на фронте. Сейчас большинство бойцов добровольческого формирования находится именно на фронте.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель штаба РДК Александр "Фортуна". По его словам, операции сейчас в разработке.
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"В разработке несколько операций. Часть из них – это территория России, часть – операции на фронте. Я думаю, что скоро все увидим. Сегодня бойцы РДК находятся в основном на фронте, мы никуда не уходим. У нас всегда есть определенное количество людей, групп, работающих на каком-то из направлений", – отметил он.
Подготовка бойцов РДК
"Фортуна" отметил, что у РДК много работы на Южном направлении. Также сейчас много бойцов, которые сейчас начинают проходить курс молодого бойца, проверки и тренировки.
Чтобы успешно осуществлять операции на территории России, мы после каждой операции делаем определенные выводы для себя и стараемся каждую последующую подготовить лучше технически и с военной точки зрения. Сейчас у нас люди, которые готовятся к следующим операциям, проходят специальные тренировки,
– сказал он.
"Фортуна" о новом рейде в России: смотрите видео
Какие населенные пункты под контролем РДК
Руководитель штаба РДК отметил, что сейчас в серой зоне расположен город Шебекино Белгородской области и населенные пункты к югу от него.
Я бы не сказал, что мы на 100% контролируем. То есть это будет называться большой серой зоной, но в большей степени под контролем РДК. Это Шебекино и все, что к югу,
– объяснил "Фортуна".
Деятельность российских добровольцев: последние новости
- Начальник штаба РДК "Фортуна" подчеркнул, что у российских добровольцев есть военные и политические цели. Военные цели: прототип создания демилитаризованной зоны на северных пограничных регионах и деоккупация этих регионов от путинского режима. Кроме того, это оттягивание сил врага на защиту границ.
- Политическая цель остается неизменной – показать населению России, которое недовольно действующим кремлевским режимом, что бороться можно, а ФСБ не такая "всесильная" структура.
- Представитель политического крыла легиона "Свобода России" Алексей Барановский отметил, что бойцы легиона "Свобода России" готовят новые рейды в целях освобождения страны от путинского режима. Сейчас продолжаются тщательные проверки желающих присоединиться к рядам легиона и активная подготовка.
- Также Барановский рассказал, что в Белгородской области работают разведывательные группы. Идет серьезная подготовительная работа, чтобы рейд не закончился так, как "переворот" Пригожина. Все произойдет в нужный момент, когда у России уже не будет сил реагировать на все вызовы.