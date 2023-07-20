Разрабатываются несколько операций, скоро все увидим, – РДК заинтриговали новым рейдом в Россию

РДК готовит несколько операций на территории России и на фронте. Сейчас большинство бойцов добровольческого формирования находится именно на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель штаба РДК Александр "Фортуна". По его словам, операции сейчас в разработке.

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"В разработке несколько операций. Часть из них – это территория России, часть – операции на фронте. Я думаю, что скоро все увидим. Сегодня бойцы РДК находятся в основном на фронте, мы никуда не уходим. У нас всегда есть определенное количество людей, групп, работающих на каком-то из направлений", – отметил он.

Подготовка бойцов РДК

"Фортуна" отметил, что у РДК много работы на Южном направлении. Также сейчас много бойцов, которые сейчас начинают проходить курс молодого бойца, проверки и тренировки.

Чтобы успешно осуществлять операции на территории России, мы после каждой операции делаем определенные выводы для себя и стараемся каждую последующую подготовить лучше технически и с военной точки зрения. Сейчас у нас люди, которые готовятся к следующим операциям, проходят специальные тренировки,

– сказал он.

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Какие населенные пункты под контролем РДК

Руководитель штаба РДК отметил, что сейчас в серой зоне расположен город Шебекино Белгородской области и населенные пункты к югу от него.

Я бы не сказал, что мы на 100% контролируем. То есть это будет называться большой серой зоной, но в большей степени под контролем РДК. Это Шебекино и все, что к югу,

– объяснил "Фортуна".

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