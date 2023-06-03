Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что теперь все об этом знают.

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"А это значит, туда можно снабжать оружием, жертвовать деньги, туда можно поступать на службу – в вооруженную российскую оппозицию", – подчеркнул политтехнолог.

Газета The Times пишет, что легион "Свобода России" набирает тысячи людей для того, чтобы "наступать на Москву". И так через газету, по мнению Шейтельмана, туда фактически и набирают людей.

"Шанс на большие успехи"

"В России несколько миллионов военнослужащих плюс бывших военнослужащих. Сейчас 1 миллион человек военнослужащих. А в сумме уволившихся в запас или ушедших, бывшие военнослужащие, плюс спецслужбы, плюс полицейские, наберется несколько миллионов", – сказал он.

Среди них есть десятки, а то и сотни тысяч противников российского режима. И многие из них любят воевать. К тому же у них есть свои каналы информации.

И когда они видят, что это оказывается легитимная сила… раньше не было куда идти. А сейчас, когда становится легитимной силой с таким названием, то у этого появляется шанс на какие-то большие успехи,

– убежден Михаил Шейтельман.

Почему важна вооруженная оппозиция

Во многих странах, где была какая-то оппозиция, но не было вооруженной оппозиции, люди боролись десятилетиями против определенного режима, сидя за решеткой. И это ничем не завершалось.

"Но когда в Ливии появилась вооруженная ливийская оппозиция, то Каддафи за несколько месяцев оказался в холодильнике. Когда в Сирии появилась вооруженная сирийская оппозиция, Башару Асаду пришлось призывать российские войска, чтобы удержаться у власти", – рассказал политтехнолог.

В этом и разница – есть вооруженная оппозиция или нет вооруженной оппозиции.

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Спасли жизнь украинцев

Михаил Шейтельман убежден, что РДК и легион "Свобода России" спасли украинские жизни – на фронте и в тылу.

"Вот точно спасли. Любой, кто уничтожает российского военного или российскую военную технику – спасает украинцев", – отметил политтехнолог.

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