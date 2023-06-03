Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що тепер всі про це знають.
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"А це означає, туди можна постачати зброю, жертвувати гроші, туди можна вступати на службу – в озброєну російську опозицію", – наголосив політтехнолог.
Газета The Times пише, що легіон "Свобода Росії" набирає тисячі людей для того, щоби "наступати на Москву". І так через газету, на думку Шейтельмана, туди фактично й набирають людей.
"Шанс на великі успіхи"
"У Росії декілька мільйонів військовослужбовців плюс колишніх військовослужбовців. Зараз 1 мільйон людей військовослужбовців. А в сумі, хто звільнився в запас чи пішов, колишні військовослужбовці, плюс спецслужби, плюс поліцейські, набереться декілька мільйонів", – сказав він.
Серед них є десятки, а то й сотні тисяч противників російського режиму. І багато хто з них любить воювати. До того ж вони мають свої канали інформації.
І коли вони бачать, що це виявляється легітимна сила… раніше не було, куди йти. А зараз, коли стає легітимною силою з такою назвою, то у цього з'являється шанс на якісь великі успіхи,
– переконаний Михайло Шейтельман.
Чому важлива озброєна опозиція
У багатьох країнах, де була якась опозиція, але не було озброєної опозиції, люди боролися десятиліттями проти певного режиму, сидячи за ґратами. І це нічим не завершувалося.
"Але коли в Лівії з'явилася озброєна лівійська опозиція, то Каддафі за кілька місяців опинився у холодильнику. Коли в Сирії з'явилася озброєна сирійська опозиція, то Башару Асаду довелося призивати російські війська, аби втриматися у влади", – розказав політтехнолог.
У цьому і різниця – є озброєна опозиція чи немає озброєної опозиції.
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Врятували життя українців
Михайло Шейтельман переконаний, що РДК та легіон "Свобода Росії" врятували українські життя – на фронті та в тилу.
"От точно врятували. Будь-який, хто знищує російського військового чи російську військову техніку – рятує українців", – зауважив політтехнолог.
Що відбувається в Росії
- РДК та легіон "Свобода Росії" на території Бєлгородської області продовжують свій рейд. Вони повідомили, що почали "другий етап" операції. Також бійці оприлюднили нові кадри.
- Черговий рейд Російського добровольчого корпусу відбувся 1 червня на території Бєлгородщини. Реакція російської влади свідчить, що тривога щодо війни в Україні в російському інфопросторі та суспільстві підвищена.
- Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував бої у Шебекіно в Бєлгородській області. Він заявив, що "ця ситуація не вплине на хід війни".