Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що тепер всі про це знають.

До теми РДК серйозно розростається: реакція Кремля та росіян на успіхи добровольців

"А це означає, туди можна постачати зброю, жертвувати гроші, туди можна вступати на службу – в озброєну російську опозицію", – наголосив політтехнолог.

Газета The Times пише, що легіон "Свобода Росії" набирає тисячі людей для того, щоби "наступати на Москву". І так через газету, на думку Шейтельмана, туди фактично й набирають людей.

"Шанс на великі успіхи"

"У Росії декілька мільйонів військовослужбовців плюс колишніх військовослужбовців. Зараз 1 мільйон людей військовослужбовців. А в сумі, хто звільнився в запас чи пішов, колишні військовослужбовці, плюс спецслужби, плюс поліцейські, набереться декілька мільйонів", – сказав він.

Серед них є десятки, а то й сотні тисяч противників російського режиму. І багато хто з них любить воювати. До того ж вони мають свої канали інформації.

І коли вони бачать, що це виявляється легітимна сила… раніше не було, куди йти. А зараз, коли стає легітимною силою з такою назвою, то у цього з'являється шанс на якісь великі успіхи,

– переконаний Михайло Шейтельман.

Чому важлива озброєна опозиція

У багатьох країнах, де була якась опозиція, але не було озброєної опозиції, люди боролися десятиліттями проти певного режиму, сидячи за ґратами. І це нічим не завершувалося.

"Але коли в Лівії з'явилася озброєна лівійська опозиція, то Каддафі за кілька місяців опинився у холодильнику. Коли в Сирії з'явилася озброєна сирійська опозиція, то Башару Асаду довелося призивати російські війська, аби втриматися у влади", – розказав політтехнолог.

У цьому і різниця – є озброєна опозиція чи немає озброєної опозиції.

Які наслідки для Путіна несе збройна опозиція в Росії: дивіться відео

Врятували життя українців

Михайло Шейтельман переконаний, що РДК та легіон "Свобода Росії" врятували українські життя – на фронті та в тилу.

"От точно врятували. Будь-який, хто знищує російського військового чи російську військову техніку – рятує українців", – зауважив політтехнолог.

Що відбувається в Росії