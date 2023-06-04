Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские добровольцы разрушают мифы о так называемой "мощной и грозной" России, которая может себя защитить.

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Режим диктатора Владимира Путина может рассказывать снова о мифических "красных линиях". Но реальность такова, что Россия не может себя защитить. И это подрывает авторитет "бункерного".

Глядя на все это, вспоминаются страшилки прошлых лет, что "Путин нападет", непонятные "красные линии" и т.д. Сейчас разрушается мифология по отношению к России. А когда россияне начинают убивать россиян, – это всегда хорошо,

– заметил Андрющенко.

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Почувствовали ли россияне, что война уже рядом с ними

Россия начала полномасштабную войну против Украины и надеялась, что сможет справиться со всем за 2-3 дня. В противном случае, по крайней мере, за полгода. Однако прошел уже 1 год и три месяца – и война постепенно добирается на территорию России.

По мнению Андрющенко, обычные россияне пока не чувствуют, что война уже рядом с ними. Но этот процесс постепенно продолжается. Они также уже узнают о воздушных тревогах, артиллерийских обстрелах, работе ПВО и т.д.

Надо больше этого. Однозначно. Пока что россияне находятся в стадии принятия. Но, судя по событиям в Белгородской области, можно увидеть, как быстро сообщения об опасности, воздушных тревогах, работе артиллерии и ПВО там стали обыденностью, с которой им придется жить,

– отметил Андрющенко.

Обратите внимание! Российские добровольцы из РДК и Свободы России захватили в плен российских военных. Они предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову провести переговоры. Все, что известно об этой ситуации, – читайте в материале 24 канала.

Рейды РДК и "Свободы России" в Белгородскую область: коротко