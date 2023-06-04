Заходят ли польские добровольцы на территорию России: в РДК расставили точки над "і"

Не секрет, что против оккупантов на территории нашего государства бок о бок воюют и иностранцы, в частности, Русский и Польский добровольческие корпуса. Однако на территории страны-террористки операции проводит только один из них.

Об участии бойцов Польского добровольческого корпуса в операциях против оккупантов рассказали подробнее в официальном заявлении РДК. Там подчеркнули, что поляки частично принимают участие в проводимых на территории России операциях.

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Польские добровольцы воюют бок о бок с РДК

В РДК отметили, что польские соратники доблестно "не первый месяц воюют с нами бок о бок за свободу и независимость Украины". Вместе добровольческие корпуса успели провести не одну операцию. В частности, на Ореховском, Запорожском и Бахмутском направлениях.

Ребята хорошо проявили себя и показали высокий уровень мотивации и подготовки.

– подчеркнули в Русском добровольческом корпусе.

Что происходит во время операций в России

В официальном заявлении РДК говорится, что польские добровольцы частично участвуют и в операциях, проводимых на территории страны-террористки. Их и включают в планирование этих операций, и делятся трофеями после них.

В частности, бойцы ПДК обеспечивают:

конвой пленных,

военную логистику,

медицинскую логистику.

Однако при этом в РДК подчеркнули, что Польский добровольческий корпус действует исключительно в пределах государственной границы Украины.

Несмотря на такие ограничения, мы все равно искренне благодарим их за неоценимый вклад в общее дело и всегда включаем их в планирование и делимся с ними нашими трофеями. Бойцы РДК искренне благодарны народу Польши за их храбрых воинов на этой войне!

– говорится в заявлении Русского добровольческого корпуса.

Операции РДК на Белгородщине: последние новости

Добровольцы РДК планируют освободить гражданское население России из-под тирании режима диктатора Путина. Для этого они снова зашли на территорию страны-оккупанта в конце мая.

При этом в последнее время самые жаркие события разворачиваются вокруг Шебекино. В самой России заявили, что якобы с помощью танков некие "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино". Впрочем, откуда у диверсантов могут быть танки, конечно, не сообщили.

В пригород Шебекино добровольцы зашли 4 июня, о чем сами и сообщили, опубликовав видео в подтверждение. Продвижение добровольцев подтвердили и российские OSINT-журналисты.

На фоне этих действий военные России теряют контроль. В начале июня стало известно, что они расстреляли на Белгородщине гражданский автомобиль, приняв его за транспорт добровольцев.

Украина также не имеет отношения к движению добровольцев на территории России, хотя в Москве пытаются переложить ответственность на наше государство. Официальные лица Украины заявляли, что наше государство не участвует в процессах, происходящих на территории страны-оккупанта.