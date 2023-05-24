В одном из городов на россиян с неба начали падать "неизвестные мины". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что произошло с оккупантами в "освобожденной" Белгородской области

Российские горе-журналисты 24 мая приехали в "героически освобожденные" город Грайворон и село Глотово. Там они решили снять несколько видео о том, как российские солдаты "тяжелыми силами выбивали с территории диверсионно-разведывательные группы".

Однако уже впоследствии на месте, где они находились, вдруг с неба посыпались неизвестные предметы. Оккупанты предположили, что это могли быть "мины".

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Конечно же пропагандисты сразу ринулись бежать от обстрелов. Почему-то они решили, что их микроавтобусы "наиболее безопасное место" в этом регионе.

Пока неизвестно, что именно прилетело по захватчикам. Также россияне не сообщали, есть ли пострадавшие в результате "пролета неизвестных мин".

Обратите внимание! Украинская сторона, в отличие от россиян, не обстреливает вражескую территорию из своего оружия. Поэтому все попытки россиян обвинить нашу страну в агрессии являются лишь очередной ложью.

Что известно об "освобождении" Белгородской области РДК