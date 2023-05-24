В одному з міст на росіян з неба почали падати "невідомі міни". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що сталося з окупантами у "визволені" Бєлгородській області

Російські горе-журналісти 24 травня приїхали у "героїчно визволені" місто Грайворон та село Глотово. Там вони вирішили зняти кілька відео про те, як російські солдати "важкими силами вибивали з території диверсійно-розвідувальні групи".

Однак вже згодом на місці, де вони перебували, раптом з неба нібито посипалися невідомі предмети. Окупанти припустили, що це могли бути "міни".

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Звісно ж пропагандисти одразу ринулися тікати нібито від обстрілів. Чомусь вони вирішили, що їхні мікроавтобуси є "найбільш безпечним місцем" у цьому регіоні.

Наразі достеменно невідомо, що саме прилетіло по загарбниках. Також росіяни не повідомляли чи є постраждалі внаслідок "прольоту невідомих мін".

Зверніть увагу! Українська сторона, на відміну від росіян, не обстрілює ворожу територію зі своєї зброї. Тому всі спроби росіян звинуватити нашу країну в "агресії" є лише черговою брехнею.

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