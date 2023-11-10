Реабилитация в центре Unbroken: боец ВСУ рассказал о собственном опыте после потери конечности

Украинские бойцы ценой собственных жизней одерживают вожделенную победу. В тяжелых боях наши воины получают тяжелые ранения. Лечение и реабилитация – это сложный этап, который приходится проходить нашим защитникам.

Пациент центра Unbroken, боец 47 бригады Михаил Бакалюк рассказал 24 Каналу свою историю восстановления и что лично для него было тяжелее всего.

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История службы и ранения

Михаил Бакалюк присоединился к Вооруженным Силам Украины в мае 2022 года. Мужчина задал себе вопрос, а кто должен защищать Украину, его дом и семью, если не он. Поэтому принял для себя решение вступить в ВСУ. У Бакалюка не было опыта военной службы, но он смог перестроить себя и сменить гражданскую профессию на военную.

На учебе было сложно, но, считаю, что я справился,

– подчеркнул боец 47 бригады.

В июне 2023 года Михаил подорвался на противопехотной мине. В результате чего потерял левую конечность выше колена.



Михаил Бакалюк принял участие в марафоне / Фото из соцсетей Михаила Бакалюка

Как проходило лечение

Первые этапы лечения были очень сложными и болезненными, рассказал пациент центра Unbroken. В первую очередь было тяжелое психологическое состояние.

Все раздражает, бесит, не хочется ни есть, ни пить, ни с кем общаться. Постоянные операции, уколы, капельницы, обезболивающие. Это очень психологически тяжело. Со временем приходит понимание, что это временно и побыстрее хочется встать на ноги, но на практике все оказалось не так легко. Есть определенные нюансы с последующей реабилитацией, протезированием,

– сказал Бакалюк.

По его словам, организм нужно полностью психологически и физически перестраивать. Из этого состояния Михаилу помогли выйти реабилитологи и психотерапевты.

Это длительные процессы, тренинги, работа с психотерапевтами, с физическими терапевтами, с реабилитологами,

– добавил боец 47 бригады.

Лечение в Unbroken во Львове

После госпиталя Михаила перенаправили на реабилитацию и протезирование в Unbroken. Первые шаги были направлены на улучшение физического состояния: укрепление здоровой ноги, спины, рук и балансировку на одной ноге.

Пришлось учиться ходить на костылях, потому что я поставил себе задачу не быть сидячим и не передвигаться на коляске. Научился стоять, приседать, прыгать на скакалке, ходить по ступенькам и неровным поверхностям. Было сложно, потому что одна нога, одна точка опоры. Но впоследствии все нарабатывается и все удается,

– отметил пациент центра Unbroken.

Как заметил Бакалюк, главное – найти мотивацию в себе, в поддержке и двигаться вперед.

"К сожалению, другой жизни уже не будет и нужно переродиться и воспринимать себя таким, каким ты есть", – сказал боец 47-й бригады.

Насколько важна психологическая составляющая реабилитации

Существует много разных вариантов психологической терапии. Одна из них – арт-терапия. Не все могут и хотят выражать свои мысли. Есть страх что-то не так сказать, повысить голос или вести себя как-то неадекватно. Психотерапевт помогает разобраться в себе и принять себя новым.



Боец 47 бригады Михаил Бакалюк / Фото из соцсетей Михаила Бакалюка

Арт-терапия, например, позволяет выйти из темного состояния, когда замыкаешься в себе, избегаешь общения с семьей, остаешься один, и важно из этого состояния выходить. Если ты сам со своими постоянными мыслями, они тебя грызут изнутри и ты не знаешь, как жить дальше. Именно психологическая терапия дает много ответов и открывает дверь в новую жизнь.

И мы учимся. Наше общество учится. И психотерапевты учатся. Раненые военные учатся работать над собой. Для того чтобы быть полноценным членом общества, не бояться выходить в люди и не бояться быть среди людей,

– подытожил боец 47 бригады.

Больше о работе Unbroken

В сентябре 2023 года во Львов приезжал президент парламента Австрии Вольфгант Соботка. Мэр города Андрей Садовый рассказал австрийским делегациям о развитии реабилитационного центра Unbroken.

Медобъединение Львова уже приняло 15 тысяч раненых, но, к сожалению, количество людей, нуждающихся в помощи, не уменьшается.